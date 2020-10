Neljapäeval teataski Icosagen, et on andnud USAs sisse esimesed patenditaotlused viirust neutraliseerivatele preparaatidele.

Kui seni on Tartu firma liigitunud peamiselt suuremate ravimifirmade teadus-arendustöös allhankijaks, siis koroonaviiruse pandeemia on tekitanud võimaluse astuda sellest rollist välja ja defineerida end kui ravimiarendusfirmat – lisaks ravimi prototüübile on olemas tehnoloogia ravimi tööstuslikuks tootmiseks.