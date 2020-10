Hurmuri ajalooline mälu

Põhjuseks ühe liikme – Kim Nam-jooni ehk RMi (pildil keskel) – sõnavõtt, kus ta meenutas korealaste kannatusi 70 aasta taguses sõjas, aga ei maininud tolles konfliktis kommunistide poolel võidelnud hiinlaste omi. Samas tulid just sel nädalal müüki BTSi aktsiad. Vähemalt esialgu paistab, et nende hinda Hiina reklaamide kadumine ei mõjutanud.

Riskiks peetakse hoopis seda, et värviliste peade ja iluoperatsioonidel käimisele viitavate nägudega seitsmiku sünniaastad jäävad vahemikku 1993–1997. Mis tähendab, et Lõuna-Korea seaduste järgi peaksid nad isamaa-armastust väljendama enamas kui sõnades: hiljemalt 28-aastaselt on meeskodanikel kohustus minna 18 kuud kestvasse ajateenistusse.