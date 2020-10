Eesti Atlantis. Peipsi järve vajunud Praaga saarelt leiti haruldasi esemeid

«Lugesime, et Praagas oli Luha talu, millest pool kilomeetrit ida-kagu poole pidi olema Rootsi blockhaus,» ütles Kotkin. «Kindral Šeremetjevi sõjapäevikus on kirjutatud, et Vene sõjavägi hävitas selle 1702. aastal. Siin kuskil peab sõjaline kindlustus olema, sest see on koht, kust sõjalaevad said Emajõele.»