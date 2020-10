Koroonatestidest saab Eesti suurim riigihange läbi aegade

Tippaegadel on Synlabi Tallinna laboris analüüsitud 45 000 proovi nädalas – praegu on tavaline 1500–2000 proovi päevas, nädalavahetustel poole vähem ning iga haigekassas kindlustatu antud proovi analüüsimise eest maksab riik Synlabile hinnakirja alusel 66 eurot. Ent suures osas tulevad proovid sisse hoopis Soomest, kus testidega seoses liigub rohkemgi raha. Soomes on riik testimiseks eraldanud raha 1,5 miljardit eurot, analüüsi väljamüügihind asjast huvitatud eratarbijale võib aga ulatuda 200–300 euroni.