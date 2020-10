Pahavara kolmas laine puudutas ka riigiasutusi

Emotet saab levida Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutites ja seda levitatakse peamiselt e-kirjadele lisatud dokumentide, harvemini ka linkide kaudu. Tüüpiliselt saab inimene kirja, mille pealkiri on isiku või ettevõtte nimi. Kirja sisu on «Edastan arve» ja manuses Wordi fail, mille avamisel tuleb ette teade, et dokumendi sisu ei ole võimalik näidata ning programm võib vajada uuendamist. Word küsib seejärel kasutajalt «Luba redigeerimine» ja «Luba sisu». Kui klõpsata lubamise nupule, nakatub arvuti Emoteti pahavaraga, kusjuures kasutaja nakatumist ei märka.