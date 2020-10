Lämbuva Läänemere surnud tsoonid teevad kõiki vaesemaks

Aastatel 1970–80 oli atlandi tursk ehk kabeljoo Eestis levinud kala, mis jõudis meie toidulauale nii hobikalastajate konksude kui ka kutseliste kalurite püüniste kaudu. Neljakümne aastaga on see maitsev kala Läänemere kehva seisundi tõttu kadunud. Viimastel aastatel on Eesti kalurid oma tursapüügikvoote Poola, Leedu ja Taani kolleegidega kilu- ja räimepüügilubade vastu vahetanud, kuna turska lihtsalt pole.