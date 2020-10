On üldiselt aktsepteeritud seisukoht, et hariduses väljenduvad ajaloolised ja kultuurilised erinevused nii sügaval ja keerulisel moel, et haridustulemusi on keeruline üheselt mõõta. Veel enam: erinevaid riike ja kultuure on raske omavahel võrrelda. Sellised uuringud nõuavad põhjalikku ettevalmistust ja suuri ressursse ning seetõttu pole rahvusvahelisi võrdlusuuringuid palju.