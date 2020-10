Rekordnumbreid nihutanud Nurme võtab sihikule järgmisegi Loskutovi tippmargi

«Viimased võistlused, mis olid 10 kilomeetri jooksud Raplas ja Tartus, andsid väga hea tulemuse, ja selle põhjal andis hinnata, et võin siin joosta vähemalt nii kiiresti, kui on Eesti rekord. Jooksingi sellest 40 sekundit kiiremini, mis viitab, et oskan oma vormi hästi hinnata,» ütles värske rekordimees pärast võistlust Postimehele.