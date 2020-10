Neli aastat tagasi vaatasin Facebookis teatava kummastusega inimesi, kes olid kindlalt veendunud, et Donald Trump võidab USA presidendivalimised. Küsitlused ja meediaväljaanded tundusid ju näitavat Hillary Clintoni mäekõrgust edu. Läks siiski teisiti.

Ka sellel aastal on samad inimesed täiesti kindlalt veendunud, et peavoolumeedia ja arvamusküsitlejad on kallutatud ning nende mees võidab. Seekord aga nad pigem eksivad.