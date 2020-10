Baltikumi suurima autoäri müük soomlaste Vehole oli üks läinud aasta väljapaistvamaid tehinguid. Praegu 64-aastane Kaldoja põhjendas siis müüki sellega, et tõenäoliselt ta ei jaksa järgmised 15 aastat samamoodi firmat arendada. «Praegu oli absoluutselt viimane aeg, et teha otsus, kas jätkata või ärist väljuda,» tunnistas ta. Suurettevõtja lisas, et tuleviku autoturgu ootab ees konsolideerumine ning neist kolm korda suurem Veho suudab firmat paremini edasi viia.