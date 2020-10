Majanduse lühiuudised

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister, sotsiaaldemokraat Timo Harakka tegi eelmisel nädalal üllatava avalduse, kui ütles, et ei toeta bensiini ja diislikütuse hinnatõusu riigi taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamiseks peab leidma muid viise kui kütusehinna tõus tarbijatele, ütles minister põhjanaabrite ajalehele Uutissauomalainen, vahendab Yle. Harakka avaldus läheb vastuollu tema enda ministeeriumi ja ülikoolide tehtud hiljutise uuringuga, mille lõppjäreldus oli, et aktsiiside tõstmine on üks efektiivseim viis CO 2 heidete vähendamiseks. Veelgi enam, raport ütles, et ilma bensiini ja diisli hinnatõusuta pole kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmine võimalik. Soome valitsus on võtnud eesmärgiks vähendada CO 2 emissioone aastaks 2030 poole võrra. PM