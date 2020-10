Võitluslikud reketiduellid tõid tartlastele palju medaleid

Pärast esimest võitu ütles Tauri Kilk, et tunnetas küll head minekut, kuid mängu kordagi lõdvaks ei lasknud. «Ma ei saa öelda, et ma võtsin seda mängu lihtsalt, pigem püüdsin oma rütmi säilitada,» rääkis ta.

Treener Siliksaare sõnul on sulgpallis vaja kogu aeg vastast pinge all hoida. «Pallid tuleb taha välja lüüa, mängida võimalikult laialt, servid anda eri nurkadesse. Mõnikord kaotab mängija tunnetuse ära, teisel korral on jalad laisad, iga vastase jaoks on vaja valida eraldi taktika,» lisas ta.