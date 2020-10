Kiri: kes peaks aitama päikesepoissi?

Ei pea kaua ja kaugelt last diagnoosima, laps peab saama kohe abi oma eluks ja õppimiseks koolis. Õppekeskkonda on vaja analüüsida – mis tekitab koolipinget? – ja leida siis lahendusi. Tugispetsialistid koolis ju olemas.

Oleme Eestis selles mõtteviisis, et otsime üksikule lapsele «diagnoosi», et teha «lapse manuaali». Ei arvesta, et laps toimetab koolis kaaslaste keskel, kes mõjutavad tema käitumist. Õpetaja kõige rohkem.

Tugiisik, tugiõpetaja pole see, mida Soome kogemus võiks pakkuda. Seal on hoopis teine paradigma – süsteemne lähenemine erivajadustega laste toetamisele. Koolil kui organisatsioonil eelkõige on vastutus iga lapse ja õpetaja kooliheaolu eest.