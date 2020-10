«Muljed on väga head! Sats on äärmiselt ühtehoidev, võideldakse üksteise eest. Kõik soovivad, et võistkond võidaks. Pole egosid, kes tahaksid pidevalt palli enda kätte. Tehakse seda, mis on tiimile parim. See meeldib mulle väga!» rääkis Sakust pärit pallur innukalt Postimehele.