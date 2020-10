Vaevaliselt astus 62-aastane Witte piki treppi Eesti Maja teisele korrusele, kuid ta silmad särasid. «Me oleme väga õnnelikud,» rääkis Witte nii enda kui ka oma pikaaegse kaasvõitleja, Estonia vrakile sukeldumas käinud Saksa ajakirjaniku Jutta Rabe eest. «Olen kaotanud Rootsis väga palju nii majanduslikult kui ka reputatsiooni mõttes,» kurtis Witte, kes ütles, et tema vastu alustati laimukampaaniaga kohe, kui ta hakkas tööle Estonia hukku puudutavate alternatiivsete teooriatega. «Nii et ma olen väga õnnelik, et nad seda auku filmisid,» sõnas Witte, kes loodab nüüd õnnetuse uut uurimist. Sest, nagu ütleb Witte: «Ametlik selgitus õnnetusele on vale.»

Ja põrutab veelgi kohutavama süüdistuse: «On täiesti selge, et see [laev] uputati meelega. See polnud õnnetus, see oli massimõrv. Aga me ei tea, kes seda tegi.»