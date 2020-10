Valgevene: seda julmust enam ära ei silu – muutus peab tulema

Ausalt öeldes ei osanud nii sügavat kriisi keegi ette näha. Aga see, et kogu valimiskampaania erines varasematest, on tõsi. Varem ei ole seda juhtunud, et presidendikandidaadid, kes kogusid nõutud 100 000 allkirja, oleks valimisvõitlusest välja lülitatud. Seekord see aga juhtus.