Gea Kangilaski: mõeldes abielule

Ma taban end tihti mõtlemast, mis sunnib osa inimesi seisma vastu muutustele ühiskonnas, mis võiksid anda rohkematele inimestele õnne ja/või eneseteostuse võimaluse. Sagedasti pakutakse vastuseks mõistmatust, hirmu või kadedust. Millest on lahvatanud abieluteemaline diskussioon ühiskonnas ja mis hoiab vaidlusleeki üha ülal? Miks mõtlen mina ja nii paljud teised Eesti inimesed viimasel ajal aina abielule?

Eestlane väldib tihtipeale (keskmisest lääne inimesest sagedaminigi) abielukohustuste võtmist ja elab isegi ühiseid lapsi saades niisama koos. Nii võiks naljatledes küsida, kas samast soost paaride soov abielluda võib mõnele inimesele näida püüuna abielu Eestis taas väga popiks teha. Äkki tundub nii mõnelegi, kes oma elukaaslasele väitnud, et abielu on kõigest paber, et kasvav ühiskondlik surve sunnib siiski pulmad ette võtma.