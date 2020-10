Nele Peil: mida õppis kaubandus kevadises koroonakriisis

Kaupmeeste poolt vaadates on viimase poole aasta jooksul toimunud väga palju muutusi. Kaubanduses, aga ka tootmises on praegu kuum teema tarneahelate pikkus ja usaldusväärsus, ehk kui mitu vahendajat on algtootmise ja tarbija vahel. Euroopa Liit tahab suunata toetused ja suunised sellele, et globaalsed tarneahelad tuua tagasi kohalikuks ja lühikeseks. Osaliselt on selle taga hirm, et kriisis võib toidu- või tööstuskauba varustuskindlus ohtu sattuda, teisalt vana hea protektsionism ja kolmandaks keskkonnakaalutlused.