«Oh issand, ta puudutas teda! Mehega poleks see siga küll niimoodi käitunud!» Säherdusi või sarnaseid väljaütlemisi võis sotsiaalmeediast leida sadu, kui jalgpallitäht Sergio Agüero pani sekundiks küljekohtunikule käe ümber kaela. Ta polnud agressiivne, kuid argentiinlase kahjuks oli tegemist naisega, mis tähendab, et tänapäeva hellas maailmas vallandus üks pahameeletorm teise järel.

Agüero võitles äärel palli pärast, kuid Sian Massey-Ellise hinnangul läks nahkkera väljakult välja Manchester City palluri tõttu. Ründaja polnud otsusega nõus ning andis sellest õigusemõistjale teada. Oli ilmselge, et vilenaine ei tundnud end puudutamise hetkel mugavalt, mis on ka arusaadav. Olukord polnud loomulik, pealegi ei tohi kohtunik kunagi lasta end mängijast mõjutada. Mängija aga tahab, et kohtunik oleks tema mõjutatav.