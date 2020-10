Aino Järvesoo – naine, kes hoolis Eestist

Ühel 2001. aasta augustipäeval Tartu kesklinnas jalutades lugesin tänava kohale paigaldatud plagult «1000 KROONI KUUS. SINU LAPSELE!» ja mõtlesin üllatusega, et see on küll võimas lastetoetus. Selle raha eest saanuks ma oma toona 13-aastasele pojale lubada nii mitmekülgset huviharidust kui ka teatri- ja kinokülastusi, ekskursioone ja laagreid, korralikust toidust rääkimata.