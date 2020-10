Kohalikud omavalitsused tegelevad väga erinevate kohaliku elu korraldamist puudutavate küsimusega, kuid üldistatult luuakse oma elanikele elukeskkonda ja tagatakse neile igapäevaselt vajalikud teenused. Head teenused on need, mille olemust sa ei märka, aga kui need ei toimi, tuntakse kohe puudust. Selleks vajavad omavalitsused aga rohkem riigipoolset usaldust ja rahastust.