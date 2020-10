Majanduse lühiuudised

Valgevene võimud pidasid laupäeval Minskis traditsioonilise naiste ja tudengite marsi käigus kinni 40 inimest, nende hulgas Eesti IT-ettevõtte Bamboo Group OÜ juhatuse esimehe ja ühe omaniku Vladislav Herchykau. Kinnipeetute nimekirja avaldas Valgevene inimõiguste keskus Viasna oma veebilehel spring96.org. Valgevene uudisteportaal TUT.BY teatas, et Herchykau võeti kinni oma autos Kozlova tänava sisehoovis tudengite protesti ajal. Herchykau sõber kommenteeris portaalile, et Herchykau viidi algselt Minski Zavodski rajooni siseministeeriumi jaoskonda, kuid laupäeval kell 23 selgus, et ta on hoopis viidud kurjategijatele mõeldud Okrestina vanglasse. BNS