Lugu ajastust, mil õilis nägu oli lubamatu luksus

Olga Pogodina-Kuzmina (sünd 1969) «Uraan» (2019) pole lihtsalt romaan, see on puhas rõõm! Kui autorile üldse midagi ette heita, siis üksnes asjaolu, et ta on kirjutanud nii kitsi käega. Kõigest 400 lehekülge! Vaata nagu majesteetlikku maastikku läbi lukuaugu! Kui paljude teoste puhul, mida kaasajal romaanide pähe avaldatakse ja turundatakse, võib öelda, et need on kõigest sisulise põhjenduseta pikaksvenitatud novellid või jutustused, siis «Uraani» ainuke – ja tegelikult mitte eriti tõsine – häda on vastupidine. See mõjub oma 400 leheküljest hoolimata kui eepilise panoraamromaani treiler. Vähemalt minus kasvatas see suurema isu, kui ise rahuldada suutis.