II sammas on olnud pikalt Eestis murelaps, sest Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuringute järgi on see olnud ajalooliselt üks maailma vähemtootlikumaid. Tõsi, viimastel aastatel on olukord tänu madalamate kuludega indeksfondide tulekule mõnevõrra paranenud.