Põhja-Korea vanglates vohab piinamine ja vägistamine

«Vangid sõna otseses mõttes surevad toidupuudusesse, kui neil just ei õnnestu anda vangivalvuritele pistist, et nende pered saaksid neile toitu saata,» lausus HRW Aasia osakonna asejuht Phil Robertson ajakirjanikele.

Põhja-Korea on niinimetatud suletud riik ja selle õigussüsteemi kohta on vähe teada.

HRW raport põhineb intervjuudel 15 mehe ja naisega, kes on endised kinnipeetavad, samuti intervjueeriti endisi ametnikke, kes tunnevad Põhja-Korea justiitssüsteemi toimimist. Kõik intervjueeritavad põgenesid riigist pärast seda, kui Kim Jong-un 2011. aastal võimule tuli, kirjutas The Guardian.

«Inimestel on põhjust Põhja-Koreas vangistamist ja eeluurimisvanglat karta,» märkis Robertson, lisades, et ainult kahtlusalused, kellel on poliitilisi sidemeid või raha, et ametnikele pistist anda, võivad karmist kohtlemisest pääseda.