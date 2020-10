Aastaid kestnud ahistamine kukutas Taani võimupartei asejuhi

Frank Jensen teatas eile värskes õhus peetud pressikonverentsil, et paneb maha nii töö Kopenhaageni linnapea kui ka Sotsiaaldemokraatliku Partei aseesimehena. FOTO: Philip Davali/EPA/Scanpix

Kopenhaageni linnapea ja Taanit valitsevate sotsiaaldemokraatide aseesimees Frank Jensen otsustas poliitikast lahkuda, kuna mitu naist süüdistab teda seksuaalses ahistamises. Tegu on juba teise Taani tipp-poliitikuga, kes on viimastel nädalatel sel põhjusel ameti kaotanud.«See jääb varjutama kogu poliitilist tööd, mida ma tahaksin teha,» põhjendas eile peetud pressikonverentsil taandumist Jensen, kes veel pool ööpäeva varem oli kinnitanud, et jätkab süüdistustest hoolimata tööd ja püüab parandada parteis valitsevat käitumiskultuuri.