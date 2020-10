Hispaania kohtunikud muretsevad õigussüsteemi politiseerituse pärast

Tellijale

Korruptsioonivastase liikumise Transparency International andmeil leiab kolmveerand Hispaania õigusemõistjatest, et õiguskorralduse juhtorgan Kohtusüsteemi Üldnõukogu (CGPJ) ei kaitse piisavalt nende sõltumatust.

Ka hispaanlaste seas on laialt levinud arvamus, et kohtunikud ei ole oma töös iseseisvad: seda meelt on 50 protsenti rahvast. 2019. aasta Euroopa Liidu (EL) justiitssüsteemi tulemustabelis kodanike nägemusest kohtute sõltumatuse kohta on Hispaania ühenduse riikide seas tagantpoolt neljas, edestades vaid Bulgaariat, Slovakkiat ja Horvaatiat.

Riigi demokraatia tervise üks tähtis mõõdupuu on muu hulgas see, kui tõhus, sõltumatu ja nobe on selle justiitssüsteem. Praegu näib, et Hispaania põrub selles punktis täielikult läbi.

Probleemi tuum on toimimisviis, kuidas valitakse kohtunikke justiitselu üle valvavasse üldnõukogusse. Erinevalt paljudest riikidest, kus juhtorganisse pääsemise kriteeriumiks on varasemad saavutused, valivad Hispaanias suurema osa juhtorgani liikmetest poliitilised parteid parlamendis.

CGPJ ülesandeks on määrata õigusemõistjaid Hispaania ülemkohtusse. Tavalised on jutud, kuidas mõni kohtunik on seotud konservatiivse Rahvaparteiga (PP) ja teine Hispaania Sotsialistliku Töölisparteiga (PSOE), mis näib demokraatlikus riigis kummaline. Probleemi võiks lahendada see, kui oma juhtorgani liikmeid valiks kohtunikkond ise, mitte poliitikud.

Alates 2018. aastast kestab aga valitsuspartei PSOE ja PP vastasseis kohtusüsteemi valvekoera koosseisu uuendamise pärast, sest liikmete määramiseks on parlamendis vaja kolme viiendiku saadikute heakskiitu. Poliitilistele liidritele on elutähtis tõsta esile endale ideoloogiliselt lähedasi kohtunikke ning just sel põhjusel ei suuda erakonnad üksmeelt leida.