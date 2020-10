Tapmiste arvu kasvu kõrval on aga vägivallakuriteod tänavu vähenenud, üheksa kuuga registreeriti neid 5956, mida on kümnendiku vähem kui mullu samal ajal.

Eksperdid loodavad, et tapmiste arvu puhul on tegemist ühekordse anomaaliaga ning et tegemist ei ole viimastel aastakümnetel pidevalt vähenenud suundumuse pöördumisega. Alust selleks annab Eestis toime pandud tapmiste väike arv ning asjaolu, et piisab mõnest üksikjuhtumist, et saada märkimisväärne protsentuaalne kasv.