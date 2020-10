Toomas Kiho: Balti paelad ja Soome sild

Vastus on lihtsalt öeldes see, et Soome on olnud edukam rabelema lahti Balti paeltest. Soome võttis täieliku iseseisvumise järel järjekindlalt suuna Põhjamaadele – ristilipp! –, ühtlasi eemale Baltikumist. See osutus geniaalseks välispoliitiliseks strateegiaks. Kas pole mitte Soome julgeolekupoliitiline staatus, sh suhe idanaabriga, praegu, aastal 2020 – nii nagu sellest kodumaal räägitakse – parem kui Balti riikidel, ja seda hoolimata sellest, et kuuluta NATOsse, et pole partnerriikide baase ega relvi oma pinnal.