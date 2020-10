Professor selgitab, millised tunnused viitavad emakakaelavähile ja kuidas seda ennetada

«On täiesti kindel, et Põhjamaade edu on tingitud efektiivsest emakakaelavähi sõeluuringu programmist. Keegi ei kahtle selles,» ütleb ta. Arenenud riigid on asunud emakakaelavähki elimineerima, milleks annavad professori sõnul võimaluse nii tõhus sõeluuring kui ka HPV ehk inimese papilloomviiruse vastase vaktsineerimise kasutamine riigis. «HPV-vaktsiin on väga efektiivne ja väga ohutu,» kinnitab Uusküla. Vaktsineerimine hoiab ära HPV-nakkuse ja pikas plaanis ka emakakaelavähi. «Eestis vaktsineeritakse alates 2018. aastast 12–14-aastaseid tüdrukuid ja see on suurepärane,» märgib Uusküla.