Siseminister Helme annab Saksa meediale venekeelse intervjuu, kus kiidab Rootsit selle eest, et seal suhtutakse LGBT-inimestesse heasoovlikult – umbes sellise kurioosumina võiks eelmise nädala suurima kõmuga intervjuu meile meelde jääda. Kuid tõenäoliselt ei jää, sest siseminister ütles, et suhtub teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga kaasmaalastesse negatiivselt, ning jutust jäi avalikkusele mulje, et ta soovib nende inimeste lahkumist Eestist.

Kuigi EKRE juht rahandusminister Martin Helme ütles, et tema isa intervjuud tõlgiti valesti, ei muutnud ega parandanud hilisemad tõlkeanalüüsid ja grammatilised nüansid kuigivõrd väljaöeldu mõtet ning meie LGBT-kogukond tundis end väga häirituna. Resoluutselt väljendas ennast ka peaminister Jüri Ratas (Keskerakond): need ei ole meie väärtused, selles ei ole me koalitsiooni tehes kokku leppinud. Martin Helmele mõjus see selja tagant kallaletungina.