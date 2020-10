Venemaa pealinna peaväljaku äärde on rajatud kummaline nekropol, mille keskne element on NSVL rajaja Vladimir Lenini maapinnast allapoole viidud, kuid seni matmata surnukeha. Seda võib vaadelda kummaliste religioossete tavade peegeldusena, kus võimsad säilmed on nii olulised, et loomulikult tekkinud mustal turul on võimalik soetada kümnete kaupa vajalike tegelaste sõrme- või varbaluid, mõnikord aga mitut sama seltsimehe kolpa.