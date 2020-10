Tiit Rahe: uraani kaevandamise otsus peab olema läbimõeldud

Uraan ei ole iseenesest väga haruldane element – seda leidub maakoores kindlasti rohkem kui kulda või hõbedat. Maailmas on tehtud katseid, kus uraani on kontsentreeritud ka ookeaniveest. Uraan on tänapäeval oluline ressurss elektrienergia tootmisel ja meditsiinis. Selleks, et uraani saaks majanduslikult otstarbekalt kaevandada, peab kivim uraani sisaldama piisavas kontsentratsioonis ja kättesaadavalt suures koguses.Kuna kaevandamistehnoloogiad arenevad aja jooksul, on turu olemasolul võimalik kasutusele võtta üha raskemini kättesaadavaid ja väiksema kontsentratsiooniga uraani varusid. Hiljuti toodi ERRi kajastuses välja, et iga graptoliitargilliidi tonn sisaldab Eestis ligikaudu 700–1000 grammi uraani. Eesti graptoliitargilliidis uraani sisaldus on seega ligikaudu 0,07–0,1 protsenti kivimi massist. Hinnang, kas seda on vähe või palju, sõltub perspektiivist.