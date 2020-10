Välismaa lühiuudised

USA president Donald Trump kritiseeris USA juhtivat nakkushaiguste eksperti Anthony Faucit. Trump kritiseeris enne kampaaniaüritusele suundumist oma valitsuse teaduseksperte, öeldes, et nad on liiga negatiivsed, kuigi koroonaviiruse pandeemia on USAs nõudnud ligi 220 000 inimelu ja see on valijate jaoks keskne teema. «Inimestel on kõrini Fauci ja kõigi teiste nende idiootide kuulamisest,» ütles Trump valitsuse nakkushaiguste eksperdi kohta. «Iga kord, kui ta televisioonis esineb, on alati mingi pomm. Kuid veel suurem pomm on siis, kui sa ta lahti lased. Fauci on katastroof.» Fauci ütles pühapäeval intervjuus telekanalile CBS, et Trumpi nakatumine koroonaviirusega teda ei üllata, kuna president ei kandnud mitmel rahvaüritusel kaitsemaski. AP/BNS