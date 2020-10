Tartu sulgpallurid näitavad taset

Eesti parim naissulgpallur Kristin Kuuba pääses Taanis 16 parima hulka ning talle loositi naisüksikmängus vastaseks jaapanlane Akane Yamaguchiga, kes aga kohale ei tulnudki. Kuuba sai loobumisvõidu, liikus järgmisesse ringi, kus talle astus vastu Saksamaa esinumber Yvonne Li. Esimese geimi Kuuba kaotas, teise võitis ja kolmanda kaotas taas (16:21, 21:13,14:21). «Ma ei suutnud Saksa esireketit alistada, aga mäng oli tasavägine ja võitluslik. Jäi kripeldama, et ma ei kasutanud oma võimalusi täielikult ära,» selgitas Kuuba.

Üheksandale kohale tulid Taanis naispaarismängus tartlannad Helina Rüütel ja Kati-Kreet Marran. «Me ei uskunud, et saame nii tugeval turniiril osaleda ja võistelda koos maailma paremikuga,» rääkis Rüütel.

Avaringis võitsid Rüütel ja Marran endast maailma edetabelis 13 kohta kõrgemal asuvat paari Vimala Heriau – Margot Lambert. «Ma uskusin, et oleme selle mängu suutelised võitma, kui jääme enesekindlaks ja positiivseks,» selgitas Rüütel.

Seejärel tuli neil vastu võtta kaotus Prantsusmaa paarilt Anne Tran ja Emilie Lefel. «Vastased mängisid taktikaliselt meie vastu väga hästi, me ei suutnud palli mängus hoida ning eksisime liialt vara,» lisas ta.

Kuidas on tartlannad sulgpallis nii edukad? Kuuba sõnul peitub vastus järjepidevas töös. «See pole tulnud järsku, vaid treenerid näevad mängijate arenguga kõvasti vaeva,» rääkis Kuuba.

Pühapäeval sõidab Euroopa juunioride meistrivõistlustele värske kolmekordne Eesti noorte meister Ramona Üprus (TÜASK), kelle sõnul on Tartus hea harjutada. «Tartlannad saavutavad häid tulemusi, sest sulgpall on muutunud viimasel ajal kõvasti professionaalsemaks. Suur osa Eesti tippudest toimetab Tartus ning on meile head treeningupartnerid,» rääkis Üprus.