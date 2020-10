Mart Võrklaev: teeme Eestist maailma suurima isejuhtivate busside testkeskkonna

Üheks selliseks potentsiaalseks edulooks on mikromobiilsus, mille arendamisel on Eesti maailmas vähemalt esiviisikus. Mis oleks, kui Eestis oleks igas omavalitsuses isejuhtiv buss ehk meie riik oleks maailma suurim isejuhtivate busside testkeskkond? Võib-olla ei ole väga laialt teada, et Tallinna Tehnikaülikooli juures tegutseb Raivo Selli juhtimisel noortest teadlastest särasilmne isejuhtivate sõidukitega tegelev teadusgrupp. Või et teadustegevusest on välja kasvanud lausa esimene Eesti isejuhtivate busside tootmise ja arendamisega tegelev ettevõte Auve Tech.