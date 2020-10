Aarne Seppel: armastus on vaba, kas ka abielu?

Minusugune keskealine ei saa noorte nimel sõna võtta, aga abikaasaga kahe peale mingi ettekujutlus siiski meil on. Tänapäeva noortele on võrdsed õigused, vähemuste väärikuse eest seismine ja poliitiline aktiivsus mitte lihtsalt poos, vaid põhimõtteliselt olulised teemad. Noorte sütik võib olla lühike ja väljendusviis mitte alati diplomaatiline, aga kõigil võimulolijail tasuks meeles pidada, et tänastest meeleavaldajatest sõltub teie endi elu aastakümnete pärast.

Poliitilise edu nimel inimgruppide lõhestamine võib küll korraks valitsusse viia, aga nii nagu püksi pissimise kergendus asendub külma ja häbiga, juhtub sama ka lõhestamisega. Solvates ja alandades inimgruppe nii mingite parameetrite järgi kui ka väärtushinnangute põhjal, tuleb arvestada, et iga jõud tekitab vastujõu. Mida tugevam on jõud, seda tugevam on vastujõud. See ei ole sidus ühiskond.