Julia Rebase: Akrestsina-Kuropatõ – mitte kunagi enam

Tegemist on väga sümboolse loosungiga, mis eestlasele võib-olla ei ütle midagi, kuid valgevenelaste jaoks on sellel suur ajalooline tähendus ja kahjuks ka meie rahvaid ühendav taust.

Akrestina on tänu meediale viimastel kuudel eestlastele tuttavaks saanud. Tegemist on Minskis asuva kinnipidamisasutusega, kuhu tuuakse arreteerituid meeleavaldajaid. Eriti tuntuks sai see koht valimistejärgsetel päevadel, kui seal rakendati rahumeelsetel meeleavaldustel kinni peetud inimeste suhtes jõhkrat vägivalda. Oleme näinud pilte Akrestinas läbipekstud inimestest, vaadanud videoid inimeste jõhkratest kinnipidamisest, neile kinnipidamisel ja vanglas tekitatud vigastustest, kuulanud nende lugusid alandamisest, piinamisest, vägistamisest, aga ka kohtute ebaseaduslikult langetatud otsustest.

Vähesed on aga kuulnud Kuropatõst. Kahjuks leidub ka Valgevenes inimesi, kes pole sellest kohast kuigi teadlikud. See ei ole sugugi üllatav, arvestades, kui palju on võimud teinud, et rahvas võimalikult vähe sellest kohast teaks. Tegemist on ühe kohutavaima kommunismi kuriteo toimepanemise kohaga Valgevenes – massimõrva hauakohaga, kus sadades massihaudades lebavad sajad tuhanded represseeritud.