Oleme analüüsinud Eesti ravimtaimede kasvatajate toodangut, mida apteegist leiab. Nende kvaliteet on tipp-topp. Samas on väga hea, kui inimene ka ise ravimtaimede kogumisega tegeleb.

Laske käia, kui tegu on iseparanevate haigustega. Oleme kõik kuulnud platseebost. Ravimeid uuritakse igal tasemel, nende toimet võrreldakse platseeborühmaga ja mingi osa jääb alati usule. Mulle meeldib tudengitele öelda, et tunnetage patsienti, kes on teisel pool letti. Ei maksa santi sundida, kui sant ei taha kõndida.

Kui inimene on tabletiusku, peab ta neid saama, ja kui usub taimedesse, olgu nii. Muidugi iseasi, kui tegu on krooniliste või muus mõttes ohtlike haigustega, siis me uskumisest enam ei räägi, tuleb tarvitada neid ravimeid, mida arst on määranud ja mis tõesti on tõhusad.