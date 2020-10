EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme ütles pärast koalitsioonierakondade esimeeste kohtumist, et suure tüli puhul on hea märk, kui on tahe edasi rääkida. «Neid teemasid, mis on omavahel puntrasse sõlmunud, on rohkem kui üks: väärtusteemad ja eelnõude takerdumised. Küsimus on selles, et on väga erinev nägemus sellest, kes on üldse põhjustanud probleemi, ja seda pundart tuleb tasapisi arutada,» lausus EKRE esimees, lisades, et ühe küsimusena on täna arutlusel ka abielureferendum, millest EKRE mitte mingil juhul ei ole valmis loobuma.