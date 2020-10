Hea näide teadusmahukast ettevõtlusest on ravimitööstus, mis pakub tööd sadadele tuhandetele teadlastele. Uue ravimi turule toomiseks kulub ligemale 15 aastat ja see läheb maksma miljardeid dollareid. Toote välja töötamisel löövad lisaks proviisoritele kaasa keemikud, bioloogid, füüsikud ja geneetikud, arstid, aga ka disainerid ja reklaamigurud. Ühendriigid on üks maailma moodsa ravimitööstuse lipulaevadest.