Jeff Bridges alustab võitlust lümfoomiga

Hollywoodi näitleja Jeff Bridges teatas ühismeedias, et tal on diagnoositud lümfoom. Kinoveterani sõnul on prognoos siiski hea. Kuigi tegemist on tõsise haigusega, tunneb näitleja ennast hästi, kuna teda aitavad korralikud arstid ja väljavaated on head. «Ma hakkan ravi saama ja hoian teid paranemisega kursis,» lisas Bridges. Ta võitis Oscari 2010. aastal, kui kehastas draamas «Metsik süda» alkohoolikust kantrilauljat.