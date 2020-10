Kultuuri lühiuudised

Kumus esilinastub film Ülo Soosterist

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja kolmapäevane seanss tuleb eriline – esilinastub avangardkunsti klassiku Ülo Soosteri elu ja loomingut käsitlev film «Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes». See on vene režissööri Lilija Vjugina põhjalik ülevaatefilm kunstnikust, kelle surmast möödub 25. oktoobril 50 aastat. Kunstniku poeg Tenno võtab isa jälgedes ette rännaku ajas ja ruumis. Käiakse Eestis, kus kunstnik sündis, õppis ja on maetud, Kasahstanis, kus ta oli vangilaagris, Venemaal, kus ta töötas ja suri, ning Iisraelis, kus elab praegu tema pere. Kasutatud on haruldast arhiivimaterjali. 21. oktoobril kell 18 Kumu auditooriumis toimuval seansil juhatab filmi sisse Eha Komissarov.