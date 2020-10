Osa ühiskonnast ei suuda koolikriisi uskuda

Väide, et Eesti kool on sügava kriisi lävel, kõlab ikka ülimalt drastiliselt.

Olukord on väga keeruline olnud viimased 15 aastat ja on selle aja jooksul läinud üha tõsisemaks. Osa Eesti ühiskonnast tajub haridussüsteemis toimuvat nii nagu «Titanicu» filmis esimese klassi reisijad. Nad ei suutnud uskuda, et laeva esimesel tekil on juba vesi sees. Kriis on üsna tõsine ja saavutab haripunkti lähimatel aastatel.