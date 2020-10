Maailma lennuhiid keelitab Taavi Aasa

Turkish Airlinesi Tallinna müügiesindaja Rainis Kolgo kurdab kirjas ministrile, et nad on pidanud alates märtsist töötama kahjumiga ja tulevik paistab samuti tume. «Saame iga päev kirju Eesti kodanikelt ja välismaalastelt, kes väga soovivad lennata,» ütles Kolgo.

Teatavasti on Eesti valitsus kehtestanud Euroopa mõistes küllaltki karmid lennupiirangud. See näeb ette, et kui haigestumine koroonasse ületab riigis viimase kahe nädala jooksul Euroopa Liidu kahekordse keskmise (392,8), siis sinna Tallinnast lennata ei tohi. Erandi on saanud Varssavi, Kopenhaagen, Frankfurt, Riia, Helsingi ja London. Neisse sihtpunktidesse tohib lennata hoolimata sellest, kui hullusti koroona seal niidab.