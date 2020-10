Mis kriis – ülirikaste arv on paisunud kui pärmi peal

Kuigi majanduses on keerulised ajad, on miljardäride arvu kiire kasv pannud analüütikuid kukalt kratsima.

Börsidel toimuva buumi tõttu on Hiinas tänavu riburada miljardäre tekkinud. Selle taga on kaks põhjust: börsile on tulnud aina uued ettevõtted ning samuti on aktsiahinnad tublisti kosunud.