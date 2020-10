Koalitsioon kiidab otsust, opositsioon näeb maksutõusu

Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas küll tervitas otsusega saabunud õigusselgust, kuid viitas ka riskidele, mis reformiga kaasnevad. «Toimetulek vanaduspõlves on Eesti inimeste põhi­õigus ning on väga oluline, et selle tagamise viisid oleksid läbimõeldud ja selged,» kommenteeris Ratas pressiteates. «Tänane otsus annab selleks ühe teetähise, kuid kindlasti peame edasi töötama – see tähendab nii pensionitõusuks vahendite leidmist kui ka läbimõeldud samme teise samba reformi rakendamisel, et riigikohtu otsuses välja toodud ohukohad ei realiseeruks.»