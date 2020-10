Hyundai peakontoris toimus muutus, mis näib nende WRC-programmile kurjakuulutav

Uued tehnilised tingimused näivad suure arenguna, kuid MM-rallidel FIA tehnilise delegaadi asetäitja kohuseid täitev Karmo Uusmaa leidis, et üldjoontes jääb tippklassi ralliauto võrdlemisi sarnaseks. «Tehnilises mõistes on automootorist tulev võimsus 2022. aastal sama,» selgitas Uusmaa. «Hübriidtehnoloogia võetaksegi kasutusele selleks, et anda autodele natuke lisajõudu ja kasutada seda ühelt katselt teisele sõitmiseks.»