Tartu Ülikoolist alguse saanud uurimised lahendasid koroonaviiruse ajukahjustuste müsteeriumi

Alates koroonakriisi algusest on teadusuudistel silma peal hoidnutel selged kaks mõistet: «ogavalk» ja «angiotensiini konverteeriv ensüüm 2», lühemalt ACE2. Need kaks on teineteisele nagu lukk ja võti. Esimene tähistab viiruse pinnal turritavaid ogasid, mille abil viirus inimese rakkudesse tungib ning mille vastu on suunatud lõviosa arendatavatest koroonaravimitest ja -vaktsiinidest. Teine tähistab inimese raku valku, millele ogavalk kinnitub, et sisse tungida. Ogavalk ja ACE2 on seni olnud koroonaviiruse mõistmise A ja O.