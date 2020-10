Spordi lühiuudised

Hunt naasis esimese koduklubi ridadesse

Ameerika jalgpalliliiga NFLi klubi Cincinnati Bengals värbas endale töötuks jäänud kaitsemängija Margus Hundi. 2013. aastal noormängijate värbamise teises ringis Bengalsiga liitunud eestlane kuulus klubi hingekirja 2017. aastani. Vahepeal Indianapolise Coltsis ja New Orlean­si Saintsis mänginud Hunt leidis, et Cincinnatis on tema jaoks endiselt palju tuttavaid nägusid. «Siin saan võimaluse väljakule joosta ja meeskonnale midagi juurde anda,» tõdes Hunt tiimi kodulehel antud usutluses.